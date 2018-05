Intorno alle 12.40 un incidente al km 50 di via Empolese a San Casciano Val di Pesa. Due ciclisti che erano in strada, sono stati investiti da un'auto. Entrambi hanno riportato lesioni, uno dei due ha riportato delle fratture. Sul posto ambulanze e polizia municipale. Molta paura per le persone coinvolte, che sono state prese in carico dai sanitari, ma entrambi sarebbero fuori pericolo di vita.

