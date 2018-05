Jason Isaacs ospite a Chianciano alla Starcon 2018

Star Trek, Star Wars, Harry Potter, Stargate, Doctor Who, Ritorno al futuro e tanto tanto altro. Un tuffo nella fantascienza, ma anche nel fantasy, nella scienza, nei giochi e nel divertimento. Tutto questo è STARCON la multiconvention di fantascienza che, nell'edizione 2018, si svolgerà a Chianciano Terme dal 24 al 27 maggio negli spazi dei parchi Fucoli e Acquasanta.

Quattro giorni con oltre 1000 partecipanti provenienti da tutta Italia pronti a incontrare gli ospiti internazionali della manifestazione. Jason Isaacs, Rekha Sharma, Robert Picardo, John De Lancie, Marine Mosiman, Brian Muir, Claudia Wells, Fabrizio Pucci, Franco Brambilla, Emiliano Mammucari, Leonardo Testi, Edvige Corbelli, Paolo Attivissimo e tanti altri.

Durante i quattro giorni della Starcon ci saranno tante possibilità di divertimento. Dai giochi sul palco, quiz a tema, alle sfilate di costumi, alle lezioni di klingon, la lingua parlata da una delle razze più famose di Star Trek. Per gli appassionati anche l'occasione di imparare ad usare la bat'leth, la letale arma klingon. Per i più temerari anche una esclusiva "escape room" a tema fantascientifico.

Starcon multiconvention di fantascienza, ospita diverse realtà al suo interno. Si svolgerà infatti la 32° edizione della Sticcon, la convention dedicata a Star Trek, organizzata dallo Star Trek Italian Club "Alberto Lisiero"; spazio anche alla Yavicon, quindicesima edizione del raduno dei fan di Star Wars; Regeneration, terza edizione delle giornate del Doctor Who Italian Club; Chevron 2, convention ufficiale dello SG-F Stargate Fanclub Italia;

L'evento è realizzato in collaborazione con tutti i club citati e con l'Italian Klinzah Society, associazione culturale, Doctor Who Hermits United – Italian Fans of the Doctor, Gundam Italian Club, Ritorno al Futuro Club Italiano.

La Starcon ha il patrocinio del Comune di Chianciano Terme.

Starcon è anche fumetti e cosplay con Starconcomisc. Un evento nel pieno del weekend di Starcon che porterà a Chianciano il colorato mondo del cosplay in tutte le sue forme.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Chianciano Terme