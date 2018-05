La Canottieri Limite a Venezia in supporto dei vogatori veneziani

Anche quest'anno la Canottieri Limite, MAC Autoadesivi - Banca Cambiano 1884 - Paci Paolo Siderurgica, rinnova il supporto ai vogatori veneziani nella protesta contro il moto ondoso provocato delle barche a motore. Vogatori da tutto il mondo per un totale di circa 2000 imbarcazioni e oltre 8000 atleti, affrontano la maratona del remo ammirando la bellezza della laguna con il raduno in Bacino S.Marco, dove al via gli equipaggi aggirano l’isola di Sant’Elena e passando da Sant’Erasmo raggiungono Burano. Lasciando i colori di Burano e costeggiando l'isola di Mazzorbo si sono diretti verso Murano. Giunti a Venezia gli equipaggi passando per il canale di Cannaregio, sfilano nel Canal Grande per poi tornare di nuovo di fronte a San Marco e in questo giorno dove il silenzio viene rotto solo dai colpi di remi, arrivano gli applausi dalle migliaia di persone che attendono il passaggio delle imbarcazioni.

In una Venezia emozionante è grande l'orgoglio del sodalizio Bianco Celeste nel dire noi c'eravamo. Negli ultimi anni grazie anche all'instancabile coordinatore del gruppo Toscani Francesco la partecipazione alla manifestazione è sempre molto nutrita. In trenta tra vogatori e turisti partono da Limite schierando l'otto jole San Lorenzo, il quattro jole Barbara e il due jole Chiuro.

E' Toscani Francesco a gestire il timone dell'otto con al capovoga Fabio Beconcini, ormai guida storica dell'ammiraglia a Venezia, numero due Luciano Mori che colleziona la sua settima esperienza di fila alla Vogalonga, numero tre Enrico Cecchi, allenatissimo Master campione italiano 2016 e 2017, numero quattro l'instancabile Riccardo Polverosi poi la barca passa al femminile con le meravigliose Roberta Vezzosi, Antonella Terreni, Raffaella Coppola e Paola Campinoti. Al timone del quattro jole Silvano Cinelli, alla sua prima esperienza, riesce anche in questa giornata di vento a gestire bene il suo equipaggio con ai primi due carrelli e alla loro prima Vogalonga i due ex atleti della Limite Jacopo Cinelli e Alessio Ricciardi, al numero tre la garanzia di una bravissima Maria Chiara Morana e al numero quattro a controllare l'equipaggio la grande esperienza di Lorenzo Pucci. Il due jole con al timone Alessandro Cecchi, di poche parole, ma di una precisione impressionante, era composto da Michele Toscani e Luca Cecchi, reduci da un bell'inizio di stagione con le due vittorie in Coppa Italia sulla velocissima barca dell'otto che salgono all'opposto sulla barca più pesante e lenta della voga all'inglese. Toscani e Cecchi quindi mantengono la promessa fatta lo scorso Ottobre quando unscirono per la prima volta in due jole e giurarono di farci la Vogalonga. Degna di nota la rinuncia al posto da timoniere del Prof Maurizio Billeri che un po per i problemi alla schiena, ma soprattutto per la grande stima dimostrata nei confronti di Toscani Francesco preferisce cedere il posto e fare da logistica al gruppo.

Fonte: Canottieri Limite - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Capraia e Limite