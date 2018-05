La scuola estiva di Forium per web communicator arriva a Santa Croce

Una scuola estiva che in tre sabati permetterà di apprendere le basi di come si può creare in proprio un sito web e, al contempo, conoscere le strategie di marketing e comunicazione per farsi conoscere. Arriva anche a Santa Croce sull’Arno, ospitata dall’agenzia formativa Forium, il corso WordPress Web Communicator, che unisce insieme parti come programmazione informatica e marketing solitamente trattate in maniera separata. Invece, per le imprese, le associazioni ma anche i singoli che ambiscono ad aprire un blog o promuoversi, è fondamentale al giorno d’oggi tenersi aggiornato costantemente e in parallelo su entrambi i fronti.

Già promosso con successo a Modena, Empoli (Firenze) e Casalgrande (Reggio Emilia), WordPress Web Communicator arriva a Santa Croce sull’Arno con una summer school intensiva, in cui oltre alla teoria verrà dato spazio a momenti di pratica e laboratorio, con metodologie didattiche di interazione e dialogo.

Il corso è in programma il 16 e 30 giugno oltre che il 7 luglio, dalle 9 alle 13 (modulo comunicazione) e dalle 15 alle 19 (modulo WordPress).

I docenti sono per la parte WordPress Christian Santini, esperto della piattaforma e giornalista pubblicista, assieme a Daniele Dei, giornalista professionista e operatore nel settore marketing (oltre che addetto alla comunicazione di Forium). Al termine delle lezioni verranno fornite dispense e i docenti resteranno a disposizione per consigli, domande e approfondimento anche oltre il periodo del corso.

Ulteriori informazioni al link https://bit.ly/2Iduk5b. Per contattare Forium: mail all’indirizzo info@forium.it o via telefono allo 0571/360069. Le iscrizioni termineranno martedì 12 giugno alle ore 13.

Fonte: Forium - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno