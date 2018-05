Le auto classiche sfilano a Vinci

Un tuffo nel passato con il fascino evocante di importanti auto storiche ed equipaggi in abbigliamento coevo, uniti da una sapiente alchimia per un revival dedicato alla produzione automobilistica più raffinata, raccolta per l’occasione in questo angolo di Toscana i cui segni distintivi sono la storia e la cultura. Un evento in cui l’eleganza e la passione si uniscono per creare un’atmosfera esclusiva nella cittadina che vide non solo la nascita del “Genio Leonardo” ma anche dei Conti Giulio e Carlo Masetti, assi del volante le cui gesta rimangono indelebili nell’albo d’oro della Targa Florio e altre importanti competizioni del periodo prebellico. Quaranta vetture selezionate sfileranno in passerella Domenica 27 Maggio a Vinci, davanti al pubblico radunato intorno al castello che ospita il Museo Leonardiano, quando le note di un piacevole intrattenimento musicale introdurranno le voci rombanti dei motori, ad estasiare tutti gli appassionati a cui è rivolto l’invito degli organizzatori. Il programma e le modalità di iscrizione sono pubblicati sul sito www.vinciautoclassiche.it

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Vinci