Lyceum Club Internazionale di Firenze, Duo Tortorelli in concerto

Domani, lunedì 21 maggio, alle ore 19, il Lyceum Club Internazionale di Firenze ospita il concerto del Duo Tortorelli, formato da due grandi strumentisti: il violinista Mauro Tortorelli e suo fratello, il chitarrista Luciano, allievo della celebre scuola di Alvaro Company (che è stato allievo, a sua volta, del massimo chitarrista del Novecento, Andrés Segovia).

L’iniziativa fa parte della rassegna “Strumenti amici”, volta a sottolineare il colloquio paritetico e confidenziale della musica cameristica. Il Duo Tortorelli interpreterà la prima Sonata in La maggiore dedicata da Niccolò Paganini al duo di violino e chitarra, il Cantabile in Re maggiore MS 109 e la Sonata concertata in La maggiore (sempre di Paganini), la Sonata op. 2 n. 2 di Francesco Molino e il Duo concertante in Mi minore op. 25 di Mauro Giuliani.

L’ensemble di violino e chitarra era particolarmente amato nell'Italia dell'Ottocento: anche Giuseppe Mazzini amava suonare lo strumento a sei corde ed eseguiva spesso la musica del "Paganini della chitarra", Mauro Giuliani (1781-1829). Lo stesso Niccolò Paganini (1782-1840) ha dedicato tanta musica a questo organico, in cui al virtuosismo funambolico del violino s'intreccia il tessuto polifonico della chitarra, in un impasto timbrico raffinato e "raccolto". Il concerto di lunedì 21 comprende anche una Sonata di un altro grande chitarrista italiano, Francesco Molino (1768-1847), che a partire dal 1819 fu attivo a Parigi come caposcuola, fra i più celebri didatti dello strumento, e compose anch'egli una gran quantità di musica da camera con chitarra.

Mauro Tortorelli ha studiato violino con J.J.Kantorow, B.Belkin, F.Gulli e G.Monch. Debutta giovanissimo nel 1990, al Teatro Alla Scala di Milano, eseguendo un brano per due violini di L. Nono. E’regolarmente invitato da prestigiosi enti musicali: Slovak Philarmonia , European Youth Chamber Orchestra, Salzburgher Schlosskonzerte, Kennedy Center di Washington (USA), Schoenberg Center di Vienna, Stilwerk-Bechstein Centrum di Berlino, Festsaal Coselpalais di Dresda, Harmoniesaal di Bamberg, Philarmonie Gasteig di Monaco, Munetsugu Hall di Nagoya, Gakuin University di Osaka etc. Collabora con artisti di caratura internazionale quali: F. Maggio Ormezowski, Rohan De Saram, Francois Joel Thioller, Alexandra Gutu, Franco Petracchi, Alfonso Ghedin. Ha tenuto Master Class al Conservatorio Ciaikowski di Mosca, all’Università di Aichi (Japan) e al Conservatorio di Dubai e ha inciso per Tactus opere di G.Fusella, C.Sivori e R.Scalero. www.maurotortorelli.com

Luciano Tortorelli, concertista e docente di chitarra classica, tiene regolarmente concerti e masterclasses, insieme a personalità del panorama chitarristico internazionale, per importanti festival chitarristici e prestigiosi enti musicali come la Juilliard School di New York, St. Martin in the Fields di Londra, Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, Dublin Philharmonic, French Guitar Society, Portland Guitar Society, Brno International Guitar Festival, Helsinki Music Institute, Krzyzowa Guitar Festival, Slovkoncert etc. La sua attività di ricerca didattica e musicologica lo ha portato a collaborare con riviste musicali di rilievo internazionale come Revista Musical Catalana (Spagna) e Guitart International (Italia), fino a curare la prima edizione moderna delle 3 Sonate op.2 di Francesco Molino per Chanterelle Allegra–Zimmermann. Ha inciso per Aulos Music, Brilliant Classics e Tactus. Ha studiato con il noto chitarrista-compositore Alvaro Company che gli ha recentemente dedicato la sua “Bagatella op. 51” per chitarra sola. www.lucianotortorelli.com

È gradito da parte dei NON-Soci un contributo liberale che ritengano adeguato per la partecipazione all'evento.

Per consultare tutto il programma 2018: www.lyceumclubfirenze.it

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze