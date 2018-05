Martedì la grande festa della Emma Villas Siena al Papillon

Manca ormai poco per la grande festa promozione della Emma Villas Siena che si terrà martedì 22 maggio alle ore 21 nel locale Papillon a Monteroni d’Arbia. Sarà una serata piacevole da vivere e da inserire tra i bei ricordi di un’annata che ha riservato grandissime soddisfazioni alla società biancoblu guidata dal Presidente Giammarco Bisogno e ai suoi tifosi. Martedì sera sarà un momento da trascorrere insieme ai giocatori che hanno scritto la storia del volley senese, portando la Emma Villas fino alla Superlega: sarà possibile farsi fotografie e selfie insieme ai giocatori, chiedere degli autografi e scambiare quattro chiacchiere con loro.

Quella da poco conclusa è stata un’annata straordinaria. L’8 maggio 2018 è una data già entrata nel libro dei ricordi. Sono state 38 le partite ufficiali stagionali della squadra senese tra regular season di campionato, play off e match di Coppa Italia: l’unico a prendere parte a tutte e 38 le gare è stato il capitano e palleggiatore della Emma Villas Siena, Marco Fabroni, che ha giocato tutti i 140 set; a quota 37 partite ci sono Andrea Giovi e Filippo Vedovotto, a 35 c’è Vincenzo Spadavecchia, a 34 Alisson Melo, a 33 Simone Di Tommaso, a 32 Michele Fedrizzi e Federico Bargi, a 31 Filippo Pochini.

Il miglior realizzatore stagionale in casa senese è Filippo Vedovotto, che ha totalizzato 447 punti (con il 49,3% in attacco); seguono Michele Fedrizzi con 406 punti (ed il 46,2%), Vincenzo Spadavecchia con 275, Hidde Boswinkel con 225, Alisson Melo con 215, Federico Bargi con 177, Kay Van Dijk con 176 e con una percentuale molto alta: il 51,5%. In attacco sono state molto alte anche le percentuali dei centrali: Spadavecchia ha chiuso la stagione con il 60,8%, Bargi con il 58,1%, Braga con il 69,2%, la percentuale più alta dell’intera squadra biancoblu.

Michele Fedrizzi è risultato il miglior battitore del team con i 68 ace messi insieme nella stagione (e con una media di 0,59 battute vincenti per set); Marco Fabroni ne ha totalizzati 54, Filippo Vedovotto 35, Vincenzo Spadavecchia 34.

Vincenzo Spadavecchia primeggia nelle statistiche relative ai muri vincenti stampati nell’annata: ne ha realizzati 86, con una media di 0,72 per set; sono stati 51 quelli di Federico Bargi, 44 quelli di Alisson Melo, Marco Fabroni ne ha totalizzati 40, Filippo Vedovotto 38, Michele Fedrizzi 31.

Fonte: Emma Villas Volley - Ufficio Stampa

