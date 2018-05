Palio di Fucecchio, rissa tra i tifosi di Ferruzza e Cappiano

Il Palio di Fucecchio 2018 passerà alla storia per un momento molto concitato, in cui si è scatenata una rissa tra i tifosi di Ferruzza e Cappiano. Le contrade sono storicamente rivali ed erano impegnate nella seconda batteria. Durante la corsa, Cappiano ha limitato Ferruzza e il favorito Unico de Aighenta. La contrada bianconera è rimasta indietro ed è stata eliminata assieme ai rivali. Ne è nato un parapiglia, i tifosi ferruzzini sono scesi in Buca ed è volato di tutto, dai sassi agli ombrelli. Sono intervenute le forze dell'ordine, ma dalla parte opposta Botteghe e Borgonovo hanno iniziato un'altra faida. Anche in quel caso è stato necessario l'intervento della security. Non si escludono multe per qualche tifoso o per le singole contrade. Il 118 ha fatto sapere che non ci sono stati feriti.