Pinocchio sul Green under 12 al Golf Club San Miniato

Oggi Domenica 20 Maggio il Golf Club San Miniato ha ospitato il "Pinocchio sul Green Under 12 ": i baby golfisti hanno dato luogo a una giornata di puro spasso e divertimento pur impegnandosi per raggiungere il risultato che si erano prefissati.

Martedì 22 Maggio sarà presente al Golf lo staff del Footgolf Toscana per un pomeriggio di allenamento e gara dalle ore 14.00 : un modo divertente e diverso per far convivere la passione del Golf e quella per il calcio. Per qualsiasi info : www.footgolftoscana.it oppure info@footgolftoscana.it

Domenica 27 Maggio si riprende con le consuete gare e verrà giocato il "Trofeo Eurocar". Formula di gioco: 18 buche Stbl 2 CAT. Unica +37-54. Iscrizioni aperte fino alle ore 16.30 del giorno antecedente il giorno di gara

Corsi tutti i Sabati:

-9.00 alle 10.00 CORSO PRINCIPIANTI (Livello base)

-11.30 alle 12.30 CORSO BAMBINI

-12.30 alle 14.30 e dalle 15.00 alle 17.00 CORSO PER PRINCIPIANTI (Livello medio) in gruppi di max 6 persone.

Si può prenotare la partecipazione ai corsi telefonando allo 0571/419012, inviando una mail all'indirizzo : segreteria@sanminiatogolf.it o direttamente sul sito www.golfway.biz.

Per le gare è inoltre possibile prenotare un Tee-Time direttamente dal sito anche durante gli orari in cui la Segreteria è chiusa.

Sul sito www.sanminiatogolf.it potete trovare tutte le informazioni utili per poter partecipare alle ns attività.

Il calendario, ricco di gare, è in continuo aggiornamento.

Fonte: Golf Club San Miniato

Tutte le notizie di Golf