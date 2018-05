Pretende di dormire su bus rientrato in deposito, denunciato

Un 46enne originario dello Sri Lanka, la scorsa notte, è stato denunciato dalla polizia. L'uomo si è addormentato sull'autobus. Una volta che il bus è arrivato a destinazione nel deposito Ataf di via Pratese a Firenze, è stato svegliato dal personale, ma lui, in evidente stato d'ebbrezza, pretendeva di dormire lì. Alla risposta negativa ha iniziato a inveire contro il personale presente. Si è posto davanti ai cancelli in modo da bloccare l'uscita e l'ingresso dei mezzi. Sul posto è intervenuta la polizia. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, risulta irregolare sul territorio.

Tutte le notizie di Firenze