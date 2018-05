Sciopero Corriere Fiorentino, Cisal: "Esprimiamo solidarietà e vicinanza"

Con questa missiva, vogliamo esprimere la nostra più sincera vicinanza a tutte le maestranze del Corriere Fiorentino che giornalmente, attraverso e per mezzo del loro lavoro, fortemente a rischio, garantiscono la pluralità di informazione. Non comprendiamo a oggi, le scelte secondo le quali, si riterrebbe più opportuno “indebolire” tale importante locale testata giornalistica, voce sicuramente autorevole nel panorama d’informazione toscano. Riteniamo altresì, oltre che a un danno per l’occupazione, denoti quanto miope sia la volontà di intraprendere tale scelta, riconducendo tutto a logiche di bilancio che spesso determinano scelte che, alla lunga, risultano quanto meno affrettate e sbagliate, come quella di relegare in secondo piano un territorio, quello fiorentino appunto, sicuramente di centrale importanza nel panorama nazionale e non solo. Pertanto, auspichiamo un’immediata ripresa del confronto con la proprietà, volta a scongiurare, quanto fino adesso paventato.

Fonte: Unione C.I.S.A.L. Toscana - Ufficio Stampa

