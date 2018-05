'Ti proteggerò', il film di Daniele di Stefano in Dvd

Sarà disponibile dal 22 maggio nei migliori negozi, negli store online e su www.cgentertainment.it “Ti proteggerò” il film di Daniele Di Stefano edito da General Video e distribuito da CG Entertainment.

"Ti proteggerò" è un thriller dal ritmo serrato che allo stesso tempo tocca molte tematiche sensibili come la pedofilia, la corruzione, il rapporto genitori-figli, la malattia, la violenza sulle donne, l'assenza di valori morali e l'amore. All'ombra della meravigliosa Firenze un misterioso killer ha appena stuprato ed ucciso una bambina. Spinto dal padre, il giovane avvocato Riccardo Gaeta assume la difesa del senatore Palminiello, il corrotto e potente uomo politico su cui si stanno focalizzando le indagini della polizia. Alla ricerca della verità, Riccardo dovrà districarsi tra omicidi ed indizi in continua contraddizione. L'incontro con la bella giornalista Giulia e l'arrivo di alcune misteriose lettere catapulteranno il nostro protagonista in un vortice capace di risucchiare tutto, in cui niente è quel che sembra. Riccardo, cresciuto in una famiglia priva di valori, si ritroverà ad affrontare una profonda crisi di coscienza da cui solo l'amore lo potrà salvare.

Vincitore del premio della giuria del 71° Festival Internazionale del Cinema di Salerno e selezionato per il N.I.C.E. Festival in Russia l’edizione home video di “Ti proteggerò” è accompagnata nei contenuti speciali da: Intervista al cast, Intervista al regista, Papere sul set.

Il film sarà presentato da regista e cast mercoledì 6 giugno alle ore 18.00 presso il punto vendita Feltrinelli RED di Piazza della Repubblica a Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa

