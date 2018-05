Truffa con lo specchietto, i carabinieri denunciano 2 uomini dei Camminanti di Noto

Negli ultimi giorni sono giunte ai Carabinieri di Poggibonsi alcune segnalazioni da parte di cittadini, prevalentemente turisti stranieri, i quali sono stati vittime della “famosa” truffa con lo specchietto.

Si tratta di una truffa compiuta da un automobilista il quale simula che l’auto dei truffati in fase di sorpasso, abbia rotto lo specchietto della sua e invece di sporgere una regolare denuncia all’assicurazione, pretende il pagamento di una somma in danaro per chiudere sul posto il falso sinistro stradale.

I Carabinieri della Stazione di San Gimignano e del Nucleo Radiomobile di Poggibonsi, dopo accertamenti e indagini hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Siena, D’Amico Francesco di anni 33 e Fiaschè Alfio di anni 22, entrambi appartenenti al gruppo nomade di origine siciliana denominato i Camminanti di Noto.

Gli stessi in due diverse occasioni, ma sempre sulla SR 429 che congiunge Poggibonsi con Certaldo, hanno simulato la rottura dello specchietto della loro autovettura, pretendendo dai malcapitati una somma in danaro che varia solitamente tra le 100/200 euro.

In questi ultimi casi le truffe non sono andate a buon fine in quanto le vittime non hanno accettato la transazione e si sono rivolte immediatamente ai Carabinieri, inoltre una di essa aveva una telecamera sul mezzo per cui è stato compiutamente identificato il truffatore.

Poniamo l’attenzione sul particolare fenomeno al fine di rendere quanto più conosciuto possibile il modus operandi di questi truffatori, al fine di limitarne maggiormente le loro azioni truffaldine.

I Carabinieri stanno indagando anche al fine di capire quali siano i collegamenti tra questi nomadi e il territorio della Provincia di Siena.

Fonte: Compagnia Carabinieri Poggibonsi

