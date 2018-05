Voto sul contratto Lega-Cinquestelle. Serfogli: “Conti blocca lo sviluppo di Pisa”

“Come noto, la Lega ha messo al voto il contratto di governo col Movimento Cinque Stelle. Vorrei dire una cosa al candidato della destra che lo ha votato. Un voto che, specifichiamolo, prende le distanze dell’elettorato moderato e si basa apertamente su un programma che prevede i tagli sulle opere, citandone alcune ma con ripercussioni anche su quelle in corso. Il voto favorevole di Conti nella sostanza rischia di bloccare anche progetti fondamentali per lo sviluppo di Pisa. Penso alla riqualificazione della zona stazione, compresa l’area dell’ex terminal dei bus, ma non solo, che migliorerebbero sensibilmente la città, preservandola da fenomeni di degrado. Ma penso anche a opere come il collegamento ferroviario veloce Pisa-Firenze, la tangenziale Nord-Est e l'autostrada Tirrenica. Conti evidentemente non ha idea delle ricadute di questo contratto di governo sul futuro della città”.

Andrea Serfogli, candidato a sindaco di Pisa per il centrosinistra

