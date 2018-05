Asp Montelupo nel segno dello sport e della solidarietà

"Dona anche tu"... questo era lo slogan con cui si concludeva il video messaggio che il gruppo di insegnanti di ginnastica artistica dell'Asp Montelupo gridava a gran voce in occasione del concorso "Dai sangue Day", promosso da Anpas per la raccolta del sangue. Sofia Bonistalli, nota ex ginnasta della Nazionale Italiana e cara amica dell'associazione sportiva Montelupo, ha mosso i suoi primi passi da ginnasta da piccolissima dimostrando immediatamente di essere un talento, per poi prendere il volo per la sua florida carriera nell'empolese, è lei l'autrice del video ed ha chiesto proprio alle ragazze dell'Asp Montelupo di collaborare e partecipare al concorso che avrebbe premiato il video che coniasse mondo dello sport e solidarietà in maniera più incisiva.

Ebbene sì, il progetto ha fatto centro, vincendo il terzo posto che ha regalato al gruppo un premio di 150 €. Dopo qualche momento di incertezza per scegliere dove e a chi destinare questa somma, è stato deciso di devolverla ad un'associazione molto attiva sul territorio e già conosciuta, poiché in passato proprio il Palabitossi ha accolto attività motorie svolte da "L'arco in cielo" e dai suoi iscritti.

Oggi pomeriggio, proprio in quelle sale dove si svolge sport a 360° gradi, in presenza delle ginnaste, del Presidente della società Elio Canzano, del vice Barbara Scappini, della stessa Sofia autrice del progetto, dell'assessore allo sport del comune di Montelupo Simone Focardi, e di Marinella Chiti assessore alle politiche sociali, le istruttrici protagoniste del video, Beatrice Giovannini, Elena Fornai, Alessia Gherardelli, Eleonora Barucci, Giada Barsottini, Martina e Sara Preti, sono state onorate di consegnare ufficialmente l'assegno ai dirigenti dell'amica associazione "L'Arco in cielo" accogliendoli con qualche sorpresa .... le ragazze e ragazzi del centro hanno eseguito infatti, un divertente percorso aiutati e sostenuti dalle ginnaste presenti che li applaudivano e li incoraggiavano, giocando e scherzando con loro. Il tutto si è concluso con una bella merenda ed un bellissimo quadro regalato alle bimbe. La voce rappresentativa del settore artistica, nonché sua responsabile e dirigente Silvia Bambi, ha commentato così il bellissimo evento: "Sette ragazze portatrici di un messaggio di solidarietà. Si, perchè lo sport non è solo disciplina e allenamento, lo sport è prima di tutto solidarietà. Siamo orgogliosi delle nostre ragazze che con il loro gesto di generosità sono riuscite a dare un contributo prezioso e concreto alle persone. Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell'oceano, ma se questa goccia non ci fosse, all'oceano mancherebbe. Siamo fiduciosi che il gesto delle nostre atlete ed istruttrici possa essere di esempio concreto per tante altre ....in una catena di altruismo e amore."

È stato questo un altro momento di forte unione e solidarietà all'insegna dello sport e della donazione! Nella foto i momenti più belli della consegna dell'assegno all'associazione, ed i protagonisti di questa bellissima giornata in casa ASP. Anche gli assessori presenti ad un giornata che fa onore a tutta la cittadinanza montelupina, hanno detto di questa esperienza: "Il gesto di Asp è stato davvero notevole, non tanto per la cifra ma per aver pensato ad un'altra associazione ed averla coinvolta direttamente anche fisicamente. Questi momenti fanno bene a tutta la comunità e a noi amministratori, che ci rendiamo conto dello spessore delle persone con cui abbiamo il piacere di collaborare. I sorrisi dei ragazzi, la gioia delle bimbe e le lacrime delle istruttrici sono stati momenti non facilmente dimenticabili", Marinella Chiti aggiunge alle parole di Focardi riportate precedentemente:" Siamo convinti che momenti come quelli di oggi, rappresentino appieno una consapevolezza di comunità solidale ed orientata fortemente all'inclusione. Un progetto con ASP Montelupo, nato ormai 4 anni fa con l'amministrazione comunale ed il Centro Arco in Cielo, dove giorno dopo giorno si è sempre toccato con mano lo spirito dell'associazione, che da sempre si contraddistingue anche su questi temi".

Un'occasione speciale di sport e solidarietà che avrà sicuramente un bellissimo futuro.

Fonte: Asp Montelupo Fiorentino

