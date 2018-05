Atti predatori in Valdera, la Lega: "Le istituzioni facciano la loro parte"

In relazione alla questione che riguarda i recenti atti predatori in Valdera, questa una nota di Roberto Salvini, Consigliere regionale della Lega, nonchè profondo conoscitore della materia. “ Bisogna fare chiarezza-afferma il Consigliere-su quanto prevedono le normative internazionali(vedi Convenzione di Berna e direttiva Habitat)che indicano come specie da salvaguardare esclusivamente il lupo Appenninico.” “Pertanto-insiste Salvini-gli altri tipi di lupi non rientrano nella predetta lista da preservare e quindi la soluzione è quella di catturare gli animali non “appenninici” e collocarli successivamente in luoghi consoni. “ “Questi animali, infatti-precisa il rappresentante del Carroccio-stanno danneggiando pesantemente la pastorizia ed anche gli allevamenti.” “Ricordo, tra l’altro-sottolinea il Consigliere-come un’apposita Commissione abbia rilevato che ben il 75% dei lupi siano effettivamente degli ibridi; questi ultimi devono essere pertanto considerati allo stesso livello dei cani randagi e quindi sottoposti allo stesso metodo di cattura, seguendo le ordinanze emanate dai Sindaci.” “Quindi-conclude Roberto Salvini-è doveroso ed urgente che le varie Istituzioni preposte facciano pienamente il proprio dovere.”

Fonte: Ufficio Stampa

