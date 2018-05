Bonifica e irrigazione, una settimana dedicata anche a Firenze

Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno concentra le proprie iniziative sul capoluogo con uno spazio informativo sulle rive dell'Arno all'Isolotto, un convegno sul grande tema delle "Acque Nascoste" e con la presentazione del caso Firenze al Festival della Bonifica Medio Valdarno, Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, 19-27 maggio 2018 - Il titolo di quest'anno recita così: POLITICHE DELL'ACQUA, MOTORE DI VITA E INVESTIMENTO PER L'ECONOMIA. I consorzi di bonifica, protagonisti nello sviluppo dei territori". Ed è raccogliendo pienamente il messaggio lanciato da ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica) che anche il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno si appresta a vivere la Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione del 19-27 maggio 2018.

In piena stagione di manutenzioni e in corrispondenza dell'ultima riscossione del contributo di bonifica, il Consorzio ha deciso di concentrare le proprie iniziative con appuntamenti di carattere diametralmente opposto che hanno a riferimento il capoluogo regionale.

Si va dal locale al nazionale, con il Consorzio che spazia tra la particolare attenzione al rapporto quotidiano con cittadini-consorziati di uno dei quartieri più popolari di Firenze, l'importante tema generale dei corsi d'acqua tombati con particolare riferimento alla Piana Fiorentina e la capacità di essere di esempio e riferimento sullo scenario nazionale.

Il 19 e 20 maggio il Consorzio sarà infatti presente con elementi informativi sulle sponde dell'Arno, nell'ambito dell'iniziativa del Quartiere 4 del Comune di Firenze "Argingrosso di tutti di più - Il Parco che non ti aspetti"; il 22 maggio alle ore 16 presso l'Aula Magna dell'Università di Firenze in Via San Gallo, 10 il Consorzio si confronterà col mondo accademico in un convegno dal titolo "Acque Nascoste" e ancora il 24 maggio, sarà il Presidente Marco Bottino con l'intervento: "Il Rinascimento nelle manutenzioni. Il caso di Firenze e dei suoi fiumi" a raccontare appunto il proprio protagonismo in termini di sicurezza, di bellezza e dunque di sviluppo nel comprensorio Medio Valdarno al Festival della Bonifica di San Donà del Piave in cui una folta comunità scientifica e di amministratori locali dialoga alla ricerca di "Nuove sfide per il governo del territorio".

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Tutte le notizie di Firenze