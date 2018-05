Cambia il regolamento del Calcio Storico. Torselli: "Una schifezza"

Cambia il regolamento del calcio storico fiorentino: lo ha deciso oggi il consiglio comunale con i voti di Pd, Firenze riparte a sinistra. Mdp e M5s non hanno partecipato alla votazione, mentre Fi e Fdi hanno espresso parere contrario.

Tra le novità la proibizione di tutti i colpi al collo e alla testa (escluso l'uno contro uno con tecniche pugilistiche) e il placcaggio rigido alle spalle. Una novità importante è la possibilità di far partecipare due non fiorentini, cioè non residenti nel territorio metropolitano, ma a dopo il parere positivo delle squadre in campo. I biglietti, invece, saranno acquistabili ai primi di giugno solo nella sede centrale Boxoffice alle Murate, quindi senza la possibilità di comprarli online.

Maria Federica Giuliani: "Regolamento fatto per la sicurezza dei calcianti"

“I temi introdotti con le modifiche al regolamento del Calcio Storico Fiorentino – spiega la presidente della Commissione cultura e sport Maria Federica Giuliani – risultano essenziali al fine di garantire i calcianti e prevenire situazioni di pericolo per loro. Per questo è stato introdotto il divieto del placcaggio rigido da dietro, una maggiore responsabilità per le tifoserie dei quattro colori perché la responsabilità deve essere estesa, in campo, a tutti così come il registro per le diffide e relativa loro durata e l'accesso al campo dei “fiorentini”. Inoltre – aggiunge la presidente Giuliani – in seguito all'approvazione delle modifiche al regolamento del Calcio Storico è stato approvato un Ordine del Giorno d'accompagnamento per predisporre omogeneità dell'applicazione delle norme in esse contenute e che sia costituita una Commissione speciale che le possa valutare”.

Torselli (FdI): “Cambiano le regole a 20 giorni dal torneo: perché? Per avvantaggiare chi?”

“Cambiare le regole del gioco a 20 giorni dalla prima partita è una schifezza bella e buona. Ci chiediamo a chi serva il teatrino andato in scena oggi in Consiglio Comunale, ossia chi si è voluto avvantaggiare permettendo ai colori di rimettere mano alle liste dei calcianti consegnate già da giorni, in modo da poter inserire nuovamente gli ‘stranieri’ che sarebbero stati invece vietati dall’edizione 2018 del Torneo di San Giovanni”. Così Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale.

“Un emendamento presentato dal gruppo di Firenze Riparte a Sinistra - spiega Torselli - con la benedizione del Partito Democratico, consentirà ai colori di rimettere mano alle liste dei 60 giocatori già consegnate e, ai sensi dell’Art. 11 del Regolamento stesso, impossibili da rivedere. In pratica, viene falsato l’intero regolamento e, secondo il sottoscritto, l’intero Torneo di San Giovanni 2018”.

“Mi chiedo - conclude Torselli - chi si sia voluto avvantaggiare con questa decisione che ci lascia basiti e perplessi. Il Calcio Storico è bello perché da sempre mette di fronte uomini leali, a parità di mezzi e strumenti. Quest’anno, per colpa della peggiore giunta comunale di tutti i tempi, assisteremo ad un torneo falsato, condizionato, truccato. Nel 2019, tra le cose che dovranno essere restituite alla città dopo la liberazione dal Partito Democratico, vi è anche il Calcio Storico”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze