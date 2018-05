Canottieri Limite, ottimi risultati a Genova nella gara per Toscana ed Emilia Romagna

Bene la Canottieri Limite MAC Autoadesivi - Banca Cambiano 1884 - Paci Paolo Siderurgica nella gara che proietta gli equipaggi alle gare più importanti di fine stagione. Ottimi risultati a Genova nella gara regionale aperta a Toscana e Emilia Romagna.

Brilla il primo posto del 4 senza ragazzi Cannalire Valerio, Orsi Leonardo, Rabatti Ernesto e Santini Samuele che hanno avuto buone sensazioni anche in prospettiva dei prossimi Campionati Italiani. Benissimo anche il 2 senza ragazze di Greta Reali e Martina Fusco, equipaggio messo su in pochi giorni dai tecnici limitesi che vince con largo margine. Da applausi il doppio allievi C di Nencini Tommaso e Del Rosso Nicolo che all'esordio vincono subito, quindi prima gara e prima medaglia d'oro per i giovani canottieri. Bene anche il doppio ragazze di Eleonora Bedogni e Ginevra Marconcini che sono seconde conducendo una buona gara. Di nuovo i giovani in evidenza con il 4 di coppia cadetti di Gaini Giorgio, Rimoli Matteo, Morelli Dario, Palliola Fabiano che si prendono la medaglia d'argento.

Secondo il 4 di coppia ragazzi di Orsi Leonardo, Santini Samuele, Ramazzotti Samuele e Biondi Dario che poi si prende anche il bronzo in singolo.

Il 4 di coppia cadetti Busoni Edoardo, Ferraro Amedeo, Leoni Lorenzo, Agatiello Pablo hanno un po di problemi di assetto e giungono quarti, comunque bravi con Leoni e Agatiello alla prima gara. Non riesce a centrare il podio Bonaffini Lorenzo che giunge quarto nel singolo junior. Il 2 senza ragazzi di Carboncini Lorenzo e Giglioli Alessandro quinto.

Fonte: Addetto Stampa Canottieri Limite

