È online il nuovo sito del Comune di Empoli, tra le novità i pagamenti diretti

È online il nuovo sito del Comune di Empoli. A quasi vent'anni dal primo, un fiore all'occhiello per l'amministrazione comunale, che già guardava al futuro e poteva considerarsi all'avanguardia al momento in cui fu lanciato, oggi il nuovo sito propone molte novità. Suggerimenti raccolti dai cittadini messi a frutto per offrire un servizio front office sempre più efficiente e intuitivo.

A presentare la nuova piattaforma, a tutti gli effetti nuovo biglietto da visita del Comune, questa mattina in conferenza stampa presso il MuVe, il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, l'assessore Antonio Ponzo Pellegrini, il Responsabile ICT del Comune, Franco Dioguardi, Filippo Scareselli, progettatore e Cinzia Montomoli, Responsabile dell'URP.

Nuova veste grafica, ma non solo. Le novità del sito sono molte: la possibilità di effettuare i pagamenti degli oneri Suap (per il momento, ma poi tale servizio sarà allargato), le farmacie di turno in home page, così come richiesto dai cittadini, e poi canali di comunicazione in uscita e in entrata: il cittadino, nella pagina principale trova due sezioni, come essere informato dal Comune e come comunicare.

Frutto di un lavoro multidisciplinare che ha visto i programmatori interfacciarsi con tutti gli uffici comunali, il nuovo sito è uno strumento sia per i cittadini sia per la Pubblica Amministrazione, una sintesi di esigenze e di esperienze del lavoro della macchina amministrativa cittadina. Il nuovo sito si adegua ai nuovi criteri dell'Agenzia Digitale AGID, con cui l'amministrazione ha avuto contatti a Roma per sviluppare una piattaforma razionale, resa responsive con smartphone e tablet. Tutte le informazioni sono messe in relazione tra loro tramite l'utilizzo di tag.

Il nuovo sito sarà messo gratuitamente a disposizione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa in una logica di economia circolare.

Online dalle 12 di oggi, al momento della conferenza stampa, già contava 50 visitatori connessi, dato che fa immaginare che si possa superare il numero di visitatori del 2017: più di 1 milione e 39mila. Il nuovo sito, ancora per qualche giorno, per alcune sezioni rimanderà al vecchio, ma la migrazione di tutti i contenuti raccolti in quasi vent'anni sarà presto terminata.

