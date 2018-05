Emma Villas, ricevimento col sindaco e festa coi tifosi

Quella di martedì 22 maggio sarà una giornata intensa per i giocatori e per i tifosi della Emma Villas Siena. E’ il momento di fare festa e di rendere i giusti meriti e onori al team che ha vinto il campionato di Serie A2 portando la società biancoblu fino nell’Olimpo della Superlega.

Martedì si vedranno tanti sorrisi, molti abbracci, numerose strette di mano nei confronti di una squadra che ha scritto la storia del volley senese e dello sport di questa città.

Sarà il giorno della grande festa (che si terrà nel locale Papillon a Monteroni d’Arbia) ma già nel pomeriggio si terrà un appuntamento importante e prestigioso.

Alle ore 16, infatti, tutta la squadra è attesa nella storica Sala delle Lupe di Palazzo Comunale per ricevere i complimenti del sindaco Bruno Valentini e della amministrazione comunale. La città, quindi, rende merito a questo team che ha fatto divertire, emozionare e appassionare tanti senesi. Le 6.000 persone presenti al PalaEstra tra gara1 e gara3 della finale playoff contro la Monini Spoleto testimoniano quanto la pallavolo sia tornata nel cuore dei senesi.

In Piazza del Campo, simbolo e cuore della città di Siena, la formazione della Emma Villas sarà quindi accolta e ricevuta martedì pomeriggio dalla massima istituzione cittadina. Il sogno è raggiunto e ciò giustifica l’accoglienza che il Comune ha voluto tributare e riservare alla squadra.

Alle ore 21, poi, prenderà il via nel locale Papillon a Monteroni d’Arbia la festa con i tifosi biancoblu. Sarà il momento per fare selfie e fotografie, per farsi firmare autografi, per scambiare quattro chiacchiere con i componenti del team che ha effettuato un’impresa arrivando fino alla massima categoria pallavolistica nazionale.

I ragazzi in campo hanno dato il massimo, superando le difficoltà che sono presenti in qualunque cammino. Hanno tirato fuori grinta, qualità e capacità riuscendo a sconfiggere avversarie fortissime. Adesso è il momento di festeggiare insieme a loro e di ringraziarli per tutte le emozioni che hanno fatto vivere ad una tifoseria e ad una città che è tornata ad assaporare il sapore dolce della vittoria.

Una bella notizia arriva anche dal settore giovanile. I ragazzi della squadra Under 13 di Siena, una formazione nata quest’anno, hanno vinto il campionato 6x6. Complimenti ai coach Andrea Natale, Nicola Governi e Francesco Marconi per questo risultato. Questo successo inorgoglisce la società biancoblu che tanto sta puntando anche sul settore giovanile.

Fonte: Emma Villas Siena - Ufficio Stampa

