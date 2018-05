European Glaucoma Society, 3.000 delegati a confronto alla Fortezza da Basso

Sono circa 3.000 e sono arrivati a Firenze da tutta Europa i delegati per il 13° Congresso dell’European Glaucoma Society che si svolgerà fino a domani (22 maggio) alla Fortezza da Basso, confermando l'importanza delle strutture congressuali di Firenze Fiera come location privilegiata in Italia per i mega congressi internazionali.

“Ogni nuovo congresso EGS – dichiara il Prof. David Garway-Heath, presidente EGS – si basa sui successi del passato: nuovi standard, un programma scientifico vario e stimolante che può contare su ben 20 sessioni e una vasta gamma di corsi di formazione offerti a vari livelli per soddisfare le diverse esigenze dei nostri delegati. Un’area dedicata ai poster e un ampio spazio espositivo hanno arricchito il programma scientifico dell’evento, che è stato in grado di attrarre contemporaneamente apprendisti, oftalmologi e glaucomatologi. Inoltre l’ambiente amichevole, informale e multiculturale ha incoraggiato il networking, la condivisione e lo scambio”.

I ricercatori hanno affrontato, su più fronti, le varie problematiche riguardanti il glaucoma (una malattia progressiva che si manifesta di preferenza a livello della papilla del nervo ottico, ma che compare a carico di quasi tutte le altre strutture oculari), con lo scopo di migliorare la comprensione di questa malattia, oltre che fornire un approccio razionale alla sua diagnosi e trattamento.

Fonte: Firenze Fiera - Ufficio Stampa

