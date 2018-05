Per evitare l'arresto si getta da un cavalcavia: l'uomo, un 24enne di origine africana, stava vendendo droga nei pressi della stazione ad Arezzo con un connazionale. Quest'ultimo si è fatto arrestare, mentre il 24enne ha scelto di fuggire a tutti i costi, anche quello di fare un volo di 7 metri lanciandosi dal cavalcavia di via Vittorio Veneto. Adesso è ricoverato in ospedale con alcune fratture, ma è vivo.

