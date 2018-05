Finisce la stagione degli studenti ospiti a Empoli: è il turno dei polacchi di Cracovia

Cracovia, città nel sud della Polonia vicino al confine con la Repubblica Ceca, nota per il suo centro medievale ben conservato e per il quartiere ebraico, è stata protagonista dell’ultimo scambio culturale che si è tenuto lo scorso sabato 19 maggio, nella sala consiliare del palazzo Municipale di Empoli.

Accolti da Eleonora Caponi, assessore alla cultura e alla memoria del Comune, gli studenti presenti erano provenienti dal Kolegium Europejskie della città polacca, insieme agli amici colleghi del liceo Il Pontormo, accompagnati da quattro insegnanti, di cui due madrelingua e due italiani.

Eleonora Caponi ha parlato loro in inglese, peraltro la Polonia è un paese che conosce molto bene per ragioni familiari. Una ‘chiacchierata’ sulla città, il Governo locale e il suo funzionamento, la sua articolazione in frazioni, le bellezze di Empoli, il patrimonio artistico, la memoria storica, il recente conferimento della ‘Medaglia d’oro al Merito Civile’ e la neo promozione in Serie A della squadra calcistica senza però dimenticare l’orgoglio femminile dell’USE Basket, anche loro promosse in Serie A.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

