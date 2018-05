Ci sono feriti a Firenze per via di un albero caduto su un pullman turistico in transito. Cinque persone sono state prese in carico dal personale del 118. L'incidente è avvenuto sul Lungarno del Tempio, all'incrocio con via Piagentina; sono presenti anche i carabinieri, la polizia municipale e i vigili del fuoco di Firenze.

Nessuno dei feriti è grave, ci sarebbero anche alcuni contusi. Quattro persone sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova, una a Santa Maria Annunziata. Secondo la prima ricostruzione, l'albero ha colpito la parte superiore del bus mentre il mezzo era fermo a un semaforo rosso. A essere colpiti sarebbero stati i passeggeri seduti nella parte posteriore del pullman.

Grassi (Frs): "Chiedo chiarimenti"

“Esprimo preoccupazione e richiedo l'attenzione dell'Amministrazione comunale sul crollo di un albero in Lungarno del Tempio. E lo faccio chiedendo che almeno entro la chiusura della seduta del Consiglio comunale si possano avere delucidazioni”. Così Tommaso Grassi, capogruppo di Firenze riparte a sinistra, interviene con una mozione d'ordine durante il Consiglio comunale. E spiega: “La preoccupazione è per le persone coinvolte che erano presenti sul pullman colpito dal crollo. Arrivano notizie frammentarie e vorremo poter essere messi al corrente della situazione attuale”.

Mati (Confagricoltura): "Serve un piano del verde"

“Per fortuna siamo a commentare un incidente che poteva assumere dimensioni ben più gravi. Questo però non ci esime dal dover constatare ancora una volta che stiamo diventando spettatori inermi di un disastro annunciato.” E' quanto dichiarato da Francesco Mati, presidente sezione prodotto florovivaistico di Confagricoltura Toscana che commenta così la caduta di un albero a Firenze oggi pomeriggio.

“Il problema degli alberi che continuano a cadere dopo ondate di maltempo è un segnale di un cambiamento necessario che dobbiamo attuare in termini di politiche pubbliche. Da troppo tempo – spiega Mati - stiamo vivendo di rendita per impianti al verde fatti fra la fine dell'Ottocento e la prima metà del secolo scorso. Purtroppo molte alberature stradali hanno raggiunto dimensioni notevoli e sono spesso sofferenti per incuria o per una progettazione non troppo corretta nel momento in cui sono stati impiantate, spesso troppo ravvicinate fra di loro e che obbligano ad investire molto denaro in potature che a loro volta indeboliscono pianta e limitano arco di vita e efficenza dal punto di vista della qualità dell'aria.”

“Diventa quindi sempre più importante arrivare quindi alla definizione di un piano nazionale di riqualificazione del verde pubblico. Sono anni – conclude Mati - che come Confagricoltura, anche con incontri ad hoc con il ministero, portiamo avanti questa necessità. E' questa una delle priorità che il nuovo Governo dovrà affrontare per attuare un piano, non più prorogabile, di sostituzione di un patrimonio arboreo ormai esaurito e che rischia di rappresentare un pericolo per tutti i cittadini.”

