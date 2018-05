Governo Lega-M5S, il PD: "A rischio sviluppo della Toscana"

“No allo sviluppo: è questo il filo conduttore del programma di governo nazionale di Lega e Movimento 5 stelle. E la Toscana rischia di pagare caro il matrimonio di governo tra populisti. Condividiamo le preoccupazioni dei nostri amministratori in particolare per le opere pubbliche e infrastrutturali che rischiano lo stop”.

Così Marco Recati, portavoce della reggenza del PD della Toscana.

“Ancora prima del contratto tra Di Maio e Salvini, un autorevole esponente dei grillini - tanto da essere stato considerato nelle scorse settimane un possibile premier - Alfonso Bonafede, ha detto che cercheranno i margini per bloccare le nostre opere pubbliche: dal sottoattraversamento TAV alla nuova pista dell'aeroporto di Firenze. E poi potrebbero rimettere in discussione l’autostrada A12, la terza corsia dell’A11, il collegamento ferroviario veloce Pisa-Firenze... E senza opere pubbliche come si pensa di favorire l’economia e i posti di lavoro? Sono a rischio, come ha sottolineato il nostro candidato sindaco a Pisa, anche le riqualificazioni anti degrado, per fare un solo altro esempio” aggiunge Recati.

“Il programma di governo certifica ancora una volta l’incompatibilità assoluta tra il riformismo del PD e il Movimento 5 Stelle e credo che gli ultimi giorni confermino la scelta di stare all’opposizione di una forza che non ha niente in comune con noi. I nostri parlamentari daranno battaglia dai banchi dell’opposizione perché la Toscana, regione all’avanguardia nelle politiche riformiste e di sviluppo, non venga penalizzata da un governo non ancora nato, ma che non promette niente di buono” conclude Recati.

Fonte: PD Toscana

