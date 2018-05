Grande successo per la Notte al Museo del MO.C.A.

Anche quest'anno la Notte al Museo del MO.C.A. è stato un successo! I 14 piccoli ospiti hanno reso ancor più "colorate" le stanze della galleria civica montecatinese con la loro allegria e il loro entusiasmo. La nostra notte però è iniziata con gli adulti, che, accompagnando i bimbi, hanno potuto visitare e conoscere la temporanea del momento "Geniale! Gli invasori dell'arte" tutta dedicata ad alcuni dei più grandi protagonisti della Street Art.

Alle 23.00 le porte si sono chiuse, le luci della Galleria si sono spente...e i bambini, "guidati e guardati" dalle operatrici museali della Coop. Le Macchine Celibi, sono diventati "esploratori dell'arte" ricercando, alla sola luce delle piccole torce, particolari e dettagli delle opere esposte.

E dopo, pigiamino, e..tutti a nanna: vincendo il timore di addormentarsi in un luogo tutto diverso dalla loro cameretta, hanno dormito sereni nei loro sacchi a pelo. La mattina, dopo una bella colazione con le mitiche brioches e i biscottini della Pasticceria Giovannini, i bimbi si sono cimentati in un mini laboratorio mattutino, protagonista la Gioconda in chiave "Kids". Ma le cose belle si sa duran poco...i genitori sono arrivati...ma i bimbi sono andati via felici...chiedendo già della Notte del prossimo anno....

