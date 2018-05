Greve in Chianti, pali e impianti elettrici in via di rinnovo

Prosegue il percorso di innovazione e sostenibilità ambientale per la rete elettrica del Chianti fiorentino: mercoledì 23 maggio, infatti, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, effettuerà interventi di rinnovo linee, potenziamento del sistema elettrico e decoro urbano a Greve in Chianti, con particolare riferimento all’area di San Martino a Cecione, Massa, Santa Lucia, Rignana, Case Sparse.

Le squadre operative dell’azienda elettrica rinnoveranno le linee elettriche aeree attraverso la sostituzione dei sostegni che sorreggono il cavo: saranno installati nuovi pali di ultima generazione, più resistenti e di minore impatto per l’ambiente. I tecnici di E-Distibuzione, inoltre, effettueranno operazioni di restyling nella cabina che costituisce lo snodo del sistema elettrico territoriale per le località suddette, attraverso l’installazione di elementi di ottimizzazione tecnologica che miglioreranno la qualità e la continuità del servizio elettrico.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico che E-Distribuzione programmato per mercoledì 23 maggio, dalle ore 9:00 alle 15:30, per gruppi ristretti utenze delle zone sopra citate.

I clienti sono preavvisati attraverso affissioni nelle zone interessate. E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo i lavori potrebbero essere rinviati.

