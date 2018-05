Mangia-longa, il vicesindaco Pirri ringrazia i protagonisti e li invita per un aperitivo

Il vicesindaco e assessore alle attività produttive Angela Pirri ringrazia coloro che hanno reso possibile il successo della Mangia-longa che si è tenuta ieri e che ha visto la partecipazione di circa 900 persone.

“L'iniziativa è stata un grande successo – dice Il vicesindaco – sia dal punto di vista organizzativo che della partecipazione. Tutto si è svolto nel migliore dei modi e i partecipanti hanno espresso la loro soddisfazione. Quest'anno abbiamo dovuto rifiutare alcune iscrizioni perché già al completo. Il prossimo anno saremo più di mille, come avevo promesso quando iniziai la mia esperienza di assessore. Ma voglio cogliere questa occasione per ringraziare – dice Angela Pirri – tutti i volontari, le associazioni e i dipendenti comunali: Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione il Mattone, Associazione Montecastello in festa, Gruppo sportivo Treggiaia, Protezione civile, Misericordia, Club Alpino Italiano, Assessorato allo Sviluppo Locale/Manutenzioni, Gruppo Radioamatori. Tutti hanno contribuito a rendere perfetta una manifestazione che ha visto partecipanti provenienti da tutta la Toscana e anche dall'Emilia Romagna. Abbiamo dimostrato che è possibile fare le cose bene ed in tempi brevi. Questa è la Pontedera che ci piace: un connubio perfetto tra innovazione e tradizioni. Con un livello alto di qualità della vita. I prodotti del territorio, offerti ai partecipanti, erano di altissima qualità e sono stati molto apprezzati. Mi piace anche sottolineare che nessun intervento di soccorso si è reso necessario da parte dell'ambulanza. Infine voglio invitare tutti coloro che, a vario titolo, hanno lavorato per la buona riuscita della iniziativa ad un aperitivo – offerto dall'assessorato allo sviluppo economico - che si terrà martedì 29 maggio alle 18.30 presso la Braceria La Pergola. Grazie a tutti”.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa

