Jack Savoretti in concerto a Firenze: Acoustic Night al Teatro Verdi

La prima volta a Firenze fu una meravigliosa serata di mezza estate in un locale adagiato sui Lungarni. Da allora molta acqua sotto i ponti, ottime produzioni, classifiche conquistate, collaborazioni prestigiose…

Jack Savoretti torna sulle ali del successo, venerdì 25 maggio al Teatro Verdi (inizio spettacolo ore 20,45 – ingresso dalle ore 19) per un’altra attesissima tappa fiorentina, stavolta nell’ambito dell’“Acoustic Nights Live”, il nuovo tour acustico del cantautore italo-inglese.

Il progetto nasce dal successo di “Sleep No More – special edition”, doppio album nato da una costola dell’incensato “Sleep No More”, aggiungendo inedite versioni acustiche di suoi brani.

Da qui l’idea di un live acustico ambientato nei teatri storici italiani, circondati dall’arte e dalle atmosfere vellutate di questi luoghi. Jack Savoretti suonerà in quartetto insieme a al fidato Nikolaj Torp Larsen al pianoforte e, direttamente dalla band di Paolo Conte, a Piergiorgio Rosso al violino e Francesca Gosio al violoncello.

Ad aprire il concerto sarà Enrico Giaretta, cantautore amato da Paolo Conte e pianista dagli studi classici o come da lui descrittosi “Cantaviatore” (cantautore aviatore) per la capacità di far volare e viaggiare il pubblico: il singolo “Alphabet” anticipa l’uscita dell’omonimo album.

I biglietti – posti numerati, 43/35/28 euro esclusi diritti di prevendita - sono disponibili nei punti www.boxofficetoscana.it/punti- vendita e online sul sito ufficiale del teatro, www.teatroverdionline.it, e su www.ticketone.it.

Qualcosa di veramente esclusivo? Su www.ticketone.it è possibile acquistare il pacchetto Vip comprendente biglietto platea nelle prime file, accesso alle prove e pass personalizzato.

Uscito lo scorso autunno, “Sleep No More – special edition” propone registrazioni live e l’inedito “Whiskey Tango”. Il nuovo singolo, scritto da Jack Savoretti e prodotto da Cam Blackwood (George Ezra/London Grammar), è una hit estiva con un irresistibile groove di basso, atmosfere da club e un ritornello immediato che entra subito in testa. “Whiskey Tango” si differenzia dagli altri brani di “Sleep No More” ma mantiene quel senso del ritmo e dell’eleganza che ha caratterizzato fin qui le produzioni del cantautore italo-inglese.

Solo in Inghilterra “Sleep No More” ha raggiunto le 100.000 copie vendute. Nello stesso periodo Jack Savoretti è stato ospite della star del soul John Legend durante il Darkness & Light Tour 2017 mentre il 13 settembre è stato sul palco dell’Arena di Verona per celebrare i vent’anni di carriera della cantante italiana Elisa nel suo evento “Together Here We Are”.

Il tour italiano di Jack Savoretti è un produzione Concerto Music, media partner Radio Capital, official carrier Trenitalia.

JACK SAVORETTI, anglo-italiano, è tra le nuove star del pop-rock internazionale. Premiato come “miglior nuova proposta internazionale” agli Onstage Awards 2015, è nato a Londra nel 1983. È cresciuto a Lugano, dove ha iniziato a scrivere musica, per poi trasferirsi al college a San Francisco nel 2001. Rientrato a Londra con la ferma intenzione di fare musica sul serio, ha i suoi primi riconoscimenti nel 2012 con il suo brano “Hate and Love”, in duetto con Sienna Miller, diventato la colonna sonora del serial “The Vampires diaries”. In questi ultimi anni ha aperto il concerto di Bruce Springsteen all’Hard Rock Calling Festival di Londra e quello di Neil Young a Hyde Park, Paul Mc Cartney lo ha cercato per il suo videoclip “Queenie eye”, Elisa lo ha chiamato a duettare con lei live all’Arena di Verona.

Jack Savoretti sul web

www.jacksavoretti.com

www.youtube.com/user/ JackSavoretti;

www.facebook.com/Jacksavoretti ;

https://twitter.com/ jacksavoretti;

http://www.concerto.net/ jacksavoretti/home.html

Info concerto Savoretti Firenze

Teatro Verdi – via Ghibellina, 99 – Firenze

Tel 055.667566 - 055.212320 - #savorettifi18

www.bitconcerti.it - www.teatroverdionline.it - www.concerto.net



Biglietti posti numerati (esclusi diritti di prevendita)

1° settore platea 43 euro

2° settore platea, galleria e palchi I-II-III ordine 35 euro

3° settore palchi IV-V-VI ordine 28 euro

Pacchetto Vip 119,45 euro



Sconti e riduzioni

I bambini fino a 4 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.

Prevendite

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804)

Ticket One www.ticketone.it (tel. 892.101)

Teatro Verdi www.teatroverdionline.it (055.212320)

Management & Booking Italia

Concerto Music - Milo Fantini - 339.3767663 - milo.fantini@concerto.net



Ufficio Stampa GPC

Gaetano Petronio – 349.1345575 gaetano@ufficiostampagpc.it

Promozione Radio-Tv

Passo dopo passo - Umberto Labozzetta – 335.6542916 – labozzettaumberto@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa

