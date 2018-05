La nuova scuola di Capannoli cerca sponsor

L'amministrazione comunale di Capannoli ha pubblicato un bando per la ricerca di sponsorizzazioni finalizzate all'acquisto degli arredi per la nuova scuola, rivolto a tutte le aziende, alle fondazioni, ecc. che vorranno contribuire ad un'importante investimento per le future generazioni.

È infatti in corso di realizzazione la nuova scuola primaria, che dovrà sostituire l'esistente posta in Via Volterrana; la nuova scuola sorgerà in Via Aldo Moro, adiacente alla scuola media ed alla palestra comunale, in modo da avere in un'unica zona il polo scolastico, ed ha un costo complessivo di 2,4 milioni di euro.

Gli interessati a dare il proprio contributo avranno, come previsto della normativa vigente, i benefici fiscali derivanti dalla sponsorizzazione; la scadenza per la presentazione delle offerte è il prossimo 9 giugno. È ovviamente previsto che venga dato ampio risalto a chi sosterrà l’iniziativa.

Il bando è disponibile sulla home page del sito del Comune di Capannoli nella sezione in primo piano "Uno sponsor per la nuova scuola".

Fonte: Comune di Capannoli

