Ladri al distributore messi in fuga dai vigilantes: ottavo colpo in cinque anni

Dopo un anno di tregua, il 2017, i ladri sono tornati a far visita a una stazione di servizio Eni di Fibbiana. Questa notte dei ladri con addosso delle maschere per non mostrare il volto alle telecamere di sicurezza hanno tentato di tagliare la colonnina del self service dove si inseriscono i soldi o le carte per fare rifornimento. L'orologio ha scoccato le 2.43 quando c'è stato il tentativo di furto. I due, uno all'azione e l'altro a fare il 'palo', sono arrivati presumibilmente dai campi, visto che sono state trovate tagliate delle reti laterali. Proprio mentre stavano per chiudere il colpo tagliando l'ultima parte (forse con un flessibile), sono giunti i vigili giurati e a seguire le forze dell'ordine. I proprietari fanno sapere che questo è l'ottavo colpo in cinque anni, anche se non riuscito. I danni al macchinario sono ingenti.

