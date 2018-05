Lotta alle zanzare e derattizzazione: incontro alla scuola di Ponticelli

È in corso il programma di disinfestazione delle zanzare e di derattizzazione sul territorio comunale.

Per quanto riguarda la lotta alle zanzare , è in atto la ricerca dei focolai di riproduzione larvale e relativo censimento per procedere al campionamento delle acque con pesca larve, così da poter continuare con il trattamento dei focolai attivi. Il monitoraggio è continuo ed avviene a mezzo di ovitrappole. È possibile, inoltre, stimare i livelli di ovo deposizione.

L’attività di derattizzazione consiste nel trattamento delle caditoie con esca paraffinata vincolata in fogna e nel posizionamento di erogatori attivati con esca virtuale con controllo e verifica dei livelli di consumo.

Mercoledì 23 maggio 2018, alle ore 21.30, presso la Scuola Elementare e Materna di Ponticelli si terrà il primo dei vari incontri pubblici al fine di formare, informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle attività di lotta alle zanzare e di derattizzazione che verranno svolte. Durante gli incontri saranno consegnati gratuitamente prodotti antilarvali.

