Medio Oriente, mozione Nardini (PD): "Toscana faccia sentire la propria voce"

Netta condanna contro la produzione, il commercio e l’uso di armi chimiche e forte preoccupazione per le problematiche umanitarie, politiche e di sicurezza internazione causate dal perdurare della drammatica situazione in Siria e dalla ripresa del conflitto israelo-palestinese. Queste le basi su cui poggia l’atto presentato come prima firmataria da Alessandra Nardini che impegna la Giunta regionale ad attivarsi con Parlamento, Governo e Unione Europea affinché si faccia quanto possibile per porre fine alla guerra civile in Siria e fermare le violenze a Gaza e in Cisgiordania.

“La guerra non può mai essere la strada giusta da seguire. Da quanti anni il Medio Oriente continua a bagnarsi di sangue? Leggiamo, guardiamo e ascoltiamo la cronaca dei massacri da così tanto che sembrano ormai l’inevitabile. E invece no. Non sono e non devono esserlo. Basta violenze, basta carneficine alle spese di civili, troppo spesso bambini, innocenti che hanno l’unica colpa di esser nati in una parte del mondo in cui sembra impossibile convivere pacificamente – commenta Alessandra Nardini, Consigliera regionale –. Questo mio atto, dunque, vuole essere prima di tutto un gesto con il quale richiamare l’attenzione dell’assemblea regionale su una tragedia che si sta consumando accanto a noi, alla luce soprattutto di quanto avvenuto nelle ultime settimane e delle continue e palesi violazioni degli accordi internazionali. Vuole anche, chiaramente, sollecitare l’impegno della Giunta regionale a mobilitarsi nei confronti delle istituzioni nazionali e europee affinché si mettano in atto tutti i possibili sforzi diplomatici per porre fine alla guerra civile siriana, per garantire il rispetto dei diritti umani e la libertà di espressione, per fermare le violenze nella striscia di Gaza e giungere ad una prospettiva di pace”.

La mozione, sottoscritta anche da altri Consiglieri del Partito Democratico e dalla Capogruppo di Mdp Serena Spinelli, è all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Regionale in programma martedì 22 e mercoledì 23 maggio.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Gruppo Partito Democratico

