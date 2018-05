Mercantia 2018 punta all'Europa. Presentato l'ultimo catalogo prima del 'rinnovamento'

L'appuntamento con Mercantia a Certaldo, il festival del quarto teatro, quello di strada, sarà dall'11 al 15 luglio. Mentre fervono i preparativi, quest'oggi alla sede dell'Unione dei Comuni a Empoli è stato presentato il catalogo dell'edizione 2017, 'La grande Festa', per i 30 anni di manifestazione.

Un catalogo che sancisce una rottura con la tradizione: per l'edizione 2018, non si presenterà più nella forma che lo ha caratterizzato finora. Nato nel 1990 per l'esigenza di dare contatti per l'organizzazione e di mostrare le compagnie in scena nell'anno trascorso, con l'avvento di Internet non ha più senso nella forma attuale. Si presume che evolverà verso la forma di catalogo fotografico o con altre declinazioni certamente più attuali, come ha conferma il direttore artistico Alessandro Gigli.

Assieme a lui presenti Alice Masoni di Terzostudio, curatrice per il terzo anno del catalogo, Francesca Pinochi, assessore alla cultura, e al sindaco Giacomo Cucini: è stato il momento anche per fare il punto sui nuovi orizzonti di Mercantia.

Concludendo sul catalogo, Masoni ha specificato: "La foto di copertina è di Marika Miniati, mentre sul retro abbiamo Zazà, Chiodo d'Oro dello scorso anno, anima dei Los Excentricos e tra i primi partecipanti a Mercantia. Da qualche anno gli studenti della Laba di Firenze vengono in tirocinio a Certaldo in occasione di Mercantia e abbiamo scelto proprio delle loro foto. Nel 1990 lo scopo del catalogo era di diffondere questo teatro ancora 'nascosto', presentando le 40 compagnie che si erano presentate spontaneamente. Adesso c'è la selezione di Alessandro Gigli, perché adesso le compagnie sono su Internet. In questo catalogo trovate le 75 compagnie presenti all'edizione 2017, 11 di queste internazionali, assieme ai 4 racconti vincitori del concorso 'Certe notti a Mercantia'".

Mercantia in Europa, l'assessore Pinochi ha spiegato questa novità: "Saremo ospiti del Parlamento Europeo grazie a Dario Parrini e a Nicola Danti, proseguendo nel percorso da leader in un progetto europeo che coinvolge Spagna, Germania, Polonia e Irlanda del Nord. Dopo essere stata al Festival of Fools di Belfast, ci sarà la 'restituzione' del progetto a Certaldo alta. Aspettiamo di dar vita a una rete europea, consapevoli di essere un riferimento per le arti di strada in tutta Europa".

Infine le parole del sindaco: "Con Mercantia 2018 lanciamo l'idea del quarto teatro, voluta fortemente da Gigli. Abbiamo saputo rinnovarci e innovare, nella scorsa edizione c'era il legame con la tradizione grazie ad alcuni gruppi delle prime edizioni che abbiamo chiamato assieme a nuove proposte. Mercantia deve espandersi per essere un leader nazionale, il contesto europeo lo dimostra. Voglio ringraziare gli uffici comunali e i nostri partner per averci permesso di lavorare e vincere questo concorso. Sono rappresentante Anci per le arti di strada e bisogna considerare che festival da 50-60mila persone come Mercantia richiede uno sforzo enorme, anche in termini di misure di sicurezza".

Elia Billero

