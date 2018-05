Non batte gli scontrini e si intasca i soldi per sé, arrestato dipendente di un centro commerciale

Il dipendente di un centro commerciale di Sesto Fiorentino è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato e continuato: come stratagemma evitava di rilasciare scontrini oppure ne batteva con una somma di poco inferiore al prezzo pagato dal cliente, trattenendo parte dei soldi con sé. Nell'anno in corso questo trucco aveva portato in tasca tra i 1.200 e i 1.400 euro. I militari si sono finti clienti e hanno notato che non era stato emesso lo scontrino, tenendo con sé la banconota consegnata. Solo ieri, domenica 20 maggio e giorno dell'arresto, l'uomo aveva intascato 40 euro ai danni dell'azienda. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire da quanto tempo andasse avanti questa situazione.

