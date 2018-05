Notte Nera San Miniato, Simone Rugiati ospite d'onore: parte del ricavato alla onlus Amici di Elia

Torna la Notte Nera a San Miniato e torna anche Simone Rugiati. Sabato 9 giugno la città della Rocca festeggerà il tartufo nero con un evento che ormai è una consuetudine collaudata, essendo arrivata al settimo anno. La serata è organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con San Miniato Promozione e con il Comune di San Miniato.

Spettacoli, rappresentazioni, arte e giocoleria saranno i protagonisti della Notte Nera, assieme ovviamente al cibo e al tartufo nero. Rugiati, noto chef e imprenditore santacrocese, sarà presente pure in questa edizione. Grande amante del tartufo, introdurrà la serata e sarà la figura chiave. Rugiati è al lavoro su progetti green e bio a San Miniato. A tal proposito farà un aperitivo e una cena al Miravalle con prodotti a filiera corta: "Se i produttori vogliono partecipare, possono contattarci".

Grande spazio alla solidarietà. Come ha ricordato Cristiana Morelli, parte del ricavato dei biglietti del bus navetta - che collegherà con San Miniato - andrà alla Associazione Amici di Elia. Rugiati ha annunciato che alla onlus andrà anche parte della cena che preparerà lui stesso.

Sarà tutta San Miniato a collaborare alla Notte Nera. Si va dalle iniziative con il Decris Pub in piazza Mazzini fino alla Toffee Art Gallery passando per la musica alla macelleria Falaschi. "Eventi di questo livello ce ne sono pochi. Partita quasi per scherzo, la Notte Nera è una manifestazione che richiama tutti. La qualità è alta" ha affermato Federico Pieragnoli, presidente Confcommercio Pisa.

Per le strade del centro, grazie a Galasso Eventi, la musica e l'arte la faranno da padroni. Giovanni Mori di Confcommercio ha spiegato: "Dai commercianti e i tartufai alla danza, dalle esibizioni live alle acrobazie al dj set, il programma è ricco. San Miniato vivrà una serata speciale e il commercio avrà una bella ricaduta".

I ristoratori del centro e gli altri negozi rimarranno aperti dalle 19 (navette attive alle 18.30) fino a tardi. La manifestazione si sviluppa su due crinali e, come ha affermato Donato Galasso, sarà incentrata sia sul cibo ma anche sul movimento tra i vari monumenti e luoghi storici della città.

Soddisfatti il sindaco Vittorio Gabbanini e l'assessore Giacomo Gozzini: "Questo è forse l'evento che ha aiutato di più San Miniato. Grazie a tutte queste iniziative possiamo dare una percezione diversa della città. Siamo onorati che Rugiati abbia deciso di investire qui, sono cose che ci fanno guadagnare punti".

