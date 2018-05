Palio di Fucecchio, non è finita qui: tutti gli scatti della domenica di fuoco

Il Palio non è finito anche dopo la proclamazione della contrada vincitrice. Le emozioni permangono nei contradaioli e per 'sbollire' la rabbia o calmare la gioia ce ne vuole. Per questo, vi proponiamo ancora nuovi scatti di tutte le batterie compresa quella più entusiasmante, la finale. Potrete rivedere momenti epici come la vittoria e gli screzi che hanno portato ai 'tumulti' del post gara, il pianto del fantino di Torre costretto ad abbandonare la gara e la gioia di quello di Samo, vincitore della competizione. A voi questo tuffo nelle emozioni del Palio.

Tutti gli scatti sono a cura di Veronica Gentile

