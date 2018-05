Piazza Garibaldi al via con gli eventi tra Puf–Pop Up Fest e Livorno al Centro

Dopo il grande lancio di presentazione ufficiale del Puf – Pop Up Fest parte il primo grande evento organizzato dai Popuppers di Garibaldi Top riuniti come Comitato Sperimentale Artistico Garibaldino in collaborazione con tante realtà associative del quartiere.

Il primo evento a cura del Puf è in programma per giovedì 24 maggio e con tre iniziative. Si parte il pomeriggio con “La fabbrica dei pupazzi” primo laboratorio che si ripeterà per tutti i giovedì del Puf – Pop Up Fest in piazza Garibaldi, dalle 18.30 fino a notte fonda, con un angolo creativo in piazza dedicato alla creazione di bambole e pupazzi, per bambini e per chiunque sia interessato a scoprire come immaginare e costruire un pupazzo di stoffa personalizzato. Per partecipare è richiesto un contributo di 5 Euro. Alle 19 arriva il live set di Black Music di Dj Francuzz: «Il tipo di musica che suono durante le mie serate è 'Black Music' ovvero musica suonata perlopiù da persone di colore o che discendono da suddetta società e/o gruppo di appartenenza etnico. Parlo di R&B, Hip Hop, Afro, Brazilian, Afrobeat, Soul, Funk, Reggae, Roots Reggae, Dancehall, Arab, ma anche Etno House» spiega Dj Francuzz. Dopo il live-set sarà il turno del surf-reggae degli HookaH & The Trenchtown Train alle 22.

Luca Valdambrini, in arte HookaH, livornese, scopre il reggae nell’adolescenza e suona per anni con il Trenchtown Trio, interpretando in versione acustica i classici del roots reggae. La musica dal vivo diventa presto il suo lavoro, non solo come musicista ma anche come organizzatore di eventi con l’apertura, insieme al fratello, di un locale a Livorno, da dove si dedica alla promozione della surf music. Proprio questo genere lo porta in giro per il mondo con progetti come The Pipelines e Surfer Joe & his Boss Combo, mantenendo tuttavia anche interessi in ambiti legati al rock, al garage/beat, alla psichedelia (Dome La Muerte EXP, Pam, Lupe Velez) e senza interrompere

l’attività del Trenchtown Trio. Nel 2015 inizia a lavorare su bozze di brani che condivide con altri musicisti: il Trenchtown da Trio diventa un Train e approda all’Alambic Conspiracy Studio di Paolo Baldini, che produce e mixa il disco.

Oltre a HookaH la band è composta da: Fabio “Fab” Michelazzi, batterista della blues band Sexual Chocolate, musicista con uno spiccato orecchio per il rock, il blues e la musica latina. Rolando “Roli” Calabrò, bassista della storica reggae band di Livorno Guerrilla Farming. Nicola “Mc Nikke” Venturini, organista e pianista molto attivo sulla scena blues, funk e folk con nomi come Dana Fucks e Luke Winslow King. Francesco “Blues” Luongo, chitarrista e compositore dell’Hanguitar Project, perfomer e busker di carattere prevalentemente blues e funk le cui contaminazioni sono state fondamentali per definire le sonorità del Train. Marco “Blondie” Passerai, tastierista della reggae band toscana Soul Pirate, backing band per vari artisti giamaicani e italiani, tra cui Chisco. Prende il nome di “Rootsafari” l’esordio musicale di HookaH & The Trenchtown Train, prodotto dal maestro del dub Paolo Baldini.

Sabato 26 maggio continua la musica in Piazza Garibaldi con le iniziative che fanno parte del “Festival Livorno al Centro” con un concerto, in collaborazione con il Teatro Goldoni, frutto dell’organizzazione condivisa tra tutte le baracchine di piazza Garibaldi e con la collaborazione del Ccn Antico Borgo Reale. Il concerto avrà un cuore pulsante rock-blues grazie a Roberto (Bob) Luti e Alex Sarti con Simone Luti, Enrico Cecconi e Nicola Venturini in programma alle 21.30.

Prima del concerto in piazza Garibaldi sarà possibile cenare scegliendo tra i tanti diversi menù preparati dalle baracchine: dal pollo, ai taglieri, alla rosticceria, ai menù tipici livornesi. Le baracchine di piazza Garibaldi che hanno organizzato l'evento sono: La Maison, Altrove, Birreria Garibaldi da Dana, Seventeen Ponceria & Bar, Panetteria da Eleonora.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

