Rapina in gelateria a Pistoia, un arresto

Preso dalla polizia il presunto responsabile della rapina a mano armata compiuta ai danni di una gelateria del centro di Pistoia lo scorso 4 marzo. Il 44enne è già noto alle forze dell'ordine. Il rapinatore entrò in gelateria in tarda serata quando con il volto travisato e armato di pistola e tenne sotto la minaccia dell'arma il proprietario e la moglie. Si impossessò dell'incasso, poche centinaia di euro e fuggì a piedi verso il centro storico. La squadra mobile ha indagato e visionato le immagini del sistema di videosorveglianza del locale rapinato. Proprio le immagini hanno permesso alla polizia di stringere il cerchio dei sospetti sul 44enne, che corrispondeva al rapinatore per le sue caratteristiche fisico-somatiche.

Gli agenti hanno perquisito la casa dell'uomo, lo scorso 14 marzo, e hanno trovato e sequestrato la fedele riproduzione di una pistola semiautomatica e di alcuni indumenti simili a quelli indossati dall'uomo al momento della rapina. Il gip Luca Gaspari, su richiesta del pm Linda Gambassi, ha emesso la misura cautelare nei confronti del 44enne, che è stato rintracciato sabato scorso a Quarrata, nell'abitazione della compagna. L'uomo è stato trasferito nella sua abitazione di Pistoia, dove dovrà permanere in regime di arresti domiciliari.

