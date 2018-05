Ricercato per furto commesso 5 anni fa viene arrestato nel Mugello

Sabato pomeriggio, 19 maggio, i carabinieri di Barberino di Mugello hanno arrestato un cittadino della Mongolia, rifugiato in Francia e in Italia senza fissa dimora. L’uomo, al momento del controllo, era insieme alla sua compagna connazionale: lui ha avuto un malore ed è stato trasferito in ospedale. Una volta dimesso è stato accompagnato alla compagnia di Borgo San Lorenzo per l’identificazione mediante fotosegnalamento.

Grazie alle impronte digitali è emerso che il 49enne straniero era ricercato in Italia, con altre generalità, poiché doveva scontare alcuni mesi di reclusione per furto commesso a Roma nel 2013 ed è stato arrestato. I militari stanno indagando per verificare se la persona abbia commesso altri reati anche in questo territorio.

Tutte le notizie di Barberino di Mugello