Il ricordo del Maggio per Mario Bortolotto

Mario Bortolotto, scomparso a 90 anni lo scorso 27 settembre, viene ricordato dal Maggio Musicale Fiorentino in un incontro intitolato “Mario Bortolotto. Maestro di sortilegi” a cura di Guidi Zaccagnini e previsto per martedì 22 alle 16 nel foyer di galleria del Teatro del Maggio. All'incontro parteciperà il sovrintendente Cristiano Chiarot insieme a Fiamma Nicolodi.

Nel corso del pomeriggio saranno eseguiti alcuni dei brani musicali prediletti da Mario Bortolotto, selezionati dal repertorio di Gabriel Fauré, Claude Debussy e Maurice Ravel eseguiti da musiciste del Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze.

Definire critico o musicologo l'autore di “Introduzione al Lied romantico” e di “Fase seconda” è alquanto riduttivo: Bortolotto fu l'inventore di una scrittura, di uno stile, di un linguaggio. I libri che ha scritto (una quindicina) stanno a dimostrare un approccio che per sontuosità e precisione lessicali, suggerimenti di connessioni e autentiche scoperte, non trovano riscontro nel repertorio esegetico musicale, e non solo italiano. Bortolotto fu vero scrittore, come lo furono Gianfranco Contini, Emilio Cecchi, Mario Praz, Roberto Longhi, Giovanni Macchia.

Come queste pietre miliari della ricerca, della lingua e della saggistica, Bortolotto possedeva un fiuto particolare per le novità, del presente ma anche del passato, le dimenticate: le sue letture o, se si preferisce, i suoi repêchages del russo Nikolaj Roslavec o del polacco Karol Szymanowski fanno testo. Ma anche considerato sub specie letteraria, Bortolotto era un caso a sé stante. Allo stesso tempo è stato per tutta la vita un uomo animato da un'incessante curiosità (per la musica, certamente, ma anche per la letteratura, il cibo, la pittura) e da un'autentica famelicità per il bello e l'eterodosso: agli antipodi dell'accademico standard. In questo senso, Bortolotto fu un Wanderer epicureo dei nostri giorni: il viandante cantato, sì, da Schubert ma anche capace di passare un intero pomeriggio in un tempio shinto in Giappone all'ascolto del sommesso cantare di monaci, o sdraiato su una spiaggia di Salvador de Bahia a godersi sole e aragoste.

Fonte: Maggio Musicale Fiorentino

