I risultati del Vivaio Abc Castelfiorentino

Under 20

Stasera al PalaBetti gara-2 contro Agliana per decidere chi passerà il turno.

Si riparte da quel 59-77 di appena sette giorni fa con cui i ragazzi di Samuele Manetti hanno epsugnato il parquet di Agliana aggiudicandosi gara-1 e facendo un importantissimo passo verso il passaggio del turno.

Questa sera si replicherà al PalaBetti e al 40′ sapremo quale delle due sarà la squadra che approderà alla fase finale.

I gialloblu partiranno da un +18 che andrà difeso con le unghie e con i denti, ma consapevoli che sarà assolutamente vietato abbassare la guardia. Quel che è certo, infatti, è che gli ospiti arriveranno a Castelfiorentino consapevoli di dover non soltanto vincere, ma anche ribaltare il risultato della gara di andata, e quindi determinati a giocare la partita della vita. Per questo Cantini e compagni non dovranno assolutamente farsi sorprendere.

Detto questo, l’Abc passerà il turno in caso di vittoria o anche in caso di sconfitta minore di 18 punti.

Palla a due ore 21, arbitri Melai di Santa Maria a Monte, Nocchi di Bientina.

Under 13

Nella penultima giornata di campionato arriva la sconfitta casalinga per l’Under 13 che si arrende all’Affrico Firenze per 75-89.

Gara iniziata tutta in salita, poi riaperta nella seconda parte, ma con gli ospiti che sul finale sono stati bravi ad amministrare il vantaggio. Pronti, attenti, via e l’Abc è subito costretta ad inseguire: al 10′ infatti i fiorentini guidano 13-28. Nella seconda frazione l’inerzia resta sempre in mano agli ospiti che affondnao un altro break e vanno al riposo lungo sul +23 (26-49). Al rientro arriva l’attesa reazione dei ragazzi di Filippo Sonnati che sono bravi a non mollare e, con un parziale di 26-18, riaprono il match al 30′ (52-67). Nell’ultima frazione, però, l’Affrico riesce a gestire il vantaggio accumulato nella prima parte di gara e amministra fino alla sirena espugnando il PalaBetti.

ABC CASTELFIORENTINO – AFFRICO FIRENZE 75-89

Parziali: 13-28, 13-21, 26-18, 23-22

Tabellino: Meiattini 2, Pucci, Fontanelli, Rosi 17, Zeni 5, Kuetche 4, Filippini 4, Bellomo 9, Fabrizzi 28, Bracali 10. All. Sonnati

