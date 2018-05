Scontri al Palio di Fucecchio, quali penalizzazioni per le contrade coinvolte? Vota la tua scelta

Scontri al Palio di Fucecchio, quali misure vorreste per le contrade coinvolte?

Scontri dentro e fuori dalla Buca d'Andrea durante il Palio di Fucecchio: si sono azzuffati prima le contrade Ferruzza e Cappiano, eliminate entrambe alla seconda batteria per gli screzi tra fantini e per il chiaro tentativo di Cappiano di bloccare i bianconeri, poi Botteghe e Borgonovo sempre tra gli spalti. Infine Porta Raimonda e Porta Bernarda si sono trovati fuori dalla Buca al termine della corsa, vinta da Samo, per 'chiarirsi' nella finale. Insomma, un Palio 2018 non bello da vedere per comportamenti fuori dalla pista. Vi chiediamo quale misura applichereste alle Contrade. Multe, squalifiche per i prossimi anni o nessuna penalty? Potete votare fino alle 13 di lunedì prossimo, 28 maggio, alle 13.Tutte le notizie di Fucecchio