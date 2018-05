Sicurezza stradale, controlli dei carabinieri in Alto Mugello

Lo scorso fine settimana, i Carabinieri delle Stazioni di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio e Marradi, coordinate dal Comando Compagnia di Borgo San Lorenzo, hanno effettuato una serie di controlli lungo le strade provinciali dell’Alto Mugello, in particolare la S.P.65 del Passo della Futa e la S.P. 503 del Passo del Giogo, con lo scopo di incrementare la sicurezza stradale. Nelle giornate primaverili ed estive, infatti, queste strade sono particolarmente frequentate da motociclisti e automobilisti, non tutti particolarmente sensibili al tema della sicurezza stradale. Nel corso dei vari posti di controllo, effettuati anche in coordinamento con le locali Polizie Municipali, sono stati controllati sessanta veicoli, molti dei quali motocicli di grossa cilindrata. Tra questi, otto conducenti sono stati multati per violazioni delle norme di comportamento del Codice della Strada e cinque carte di circolazione sono state ritirate per sistemi di scarico non conformi all’omologazione. I servizi sono stati effettuati anche con l’impiego dell’etilometro, attività che hanno permesso di sanzionare un conducente di un’autovettura per guida in stato di ebrezza alcoolica, con immediata sospensione della patente di guida. Il tema della sicurezza stradale è particolarmente importante e seguito dai Carabinieri mugellani, i quali anche nei giorni lavorativi infrasettimanali effettuano mirati posti di controllo della circolazione stradale.

