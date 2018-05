Signa 1914, lo staffolese Enrico Cristiani nuovo allenatore

Il Signa 1914 inizia a preparare la stagione 2018-2019, ufficializzando l’arrivo del nuovo allenatore Enrico Cristiani. Cristiani, classe 1981, arriva dall’esperienza di mister della Juniores Nazionale delPonsacco, con la quale è giunto secondo ad un solo punto dalla prima,Real Forte Querceta. Nonostante la giovane età, Cristiani, ha già maturato diverse panchine come quelle di Fucecchio nella categoria Giovanissimi, Spas e Staffoli che ha guidato verso il passaggio in Promozione per la prima volta nella sua storia. Prima di Ponsacco, Enrico Cristiani era sulla panchina della “Berretti” del Tuttocuoio.

Fonte: Signa 1914 - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Calcio