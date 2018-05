Stop alla zanzara, distribuzione gratuita del prodotto antilarvale rispettoso dell’ambiente

Anche i cittadini di Barberino e Tavarnelle potranno fare la loro parte nell’azione di contrasto e prevenzione alla proliferazione delle zanzare. I Comuni hanno organizzato in forma congiunta una serie di giornate finalizzate alla consegna gratuita alle famiglie del prodotto antilarvale per il trattamento nelle aree private. Mentre proseguono gli interventi negli spazi pubblici, la battaglia antizanzara si rafforza con la distribuzione delle confezioni di prodotti naturali antilarvali che sarà effettuata in piazza Matteotti e in piazza Barberini nell’ambito di un ciclo di cinque incontri dal 24 maggio al 19 giugno. L’occasione è il mercato settimanale in piazza Matteotti a Tavarnelle dalle ore 9.30 alle ore 12.30 nei giorni 24 maggio, 7 e 21 giugno, 19 giugno, in piazza Mazzini a Barberino Val d’Elsa il 26 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Il kit antilarvale, utilizzato per la distribuzione, non è un biocida ma un prodotto eco-friendly rispettoso dell'ambiente. E' un prodotto liquido a base di silicone, facilmente applicabile ed efficace in tutti i tipi di acqua stagnante. L'applicazione può essere effettuata ogni quattro settimane. La distribuzione sarà effettuata in confezioni dal personale di Alia Spa, incaricato di fornire ai cittadini le informazioni necessarie all’utilizzo. Anche per le aree pubbliche è impiegato un prodotto biologico specifico per il controllo delle larve di zanzara in diversi habitat che combina due principi attivi a base di Bacillus Thuringiensis subsp Israeliensis e Bacillus Sphaericus. I Comuni svolgono azioni di prevenzione e controllo anti zanzara effettuando monitoraggi e trattamenti antilarvali nelle aree pubbliche, in particolare nelle caditoie stradali pubbliche e nelle principali aree verdi.

“La consegna del prodotto antilarvale - dichiarano gli assessori all’Ambiente dei Comuni di Tavarnelle e Barberino Marco Rustioni e Serena Fedi – fa parte di un complesso di azioni che prevede una puntuale attività di informazione rivolta ai cittadini allo scopo di ridurre, attraverso l’azione preventiva, la proliferazione di questo fastidioso insetto nelle aree private, in particolare la zanzara tigre diffusa nel nostro territorio. La campagna di sensibilizzazione si propone di diffondere opuscoli e locandine contenenti suggerimenti sull’adozione di comportamenti utili a tenere distanti gli insetti”.

Nel vademecum si consiglia di non abbandonare oggetti e contenitori atti a raccogliere l'acqua piovana, evitare il ristagno di acqua in vasi e sottovasi presenti in orti, giardini e terrazzi svuotandoli completamente almeno una volta la settimana, utilizzare pesci rossi o gambusie che si nutrono delle larve delle zanzare, nelle fontane e nei laghetti ornamentali.

Fonte: Ufficio Stampa

