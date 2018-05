Strada Santa Margherita, sistemati due versanti su tre

Sono terminati i lavori sulla strada comunale di Santa Margherita. Due dei tre versanti franosi, che avevano ridotto considerevolmente il lume della carreggiata, sono stati recuperati e rafforzati attraverso palificazioni. Nel dettaglio è stata impostata la regimazione delle acque meteoriche, sono state realizzate le asfaltature e posizionati i guard - rail lato valle. Per i lavori sono stati stanziati 54mila euro di investimenti. La strada comunale di Santa Margherita, che nel 2009 era stata asfaltata per intero, ha visto negli scorsi anni tre eventi franosi importanti. «L'assessore Fidi ha individuato subito le priorità su cui agire in Santa Margherita. – dichiara il sindaco Marco Buselli - Adesso lavoreremo per recuperare in tempi brevi le risorse necessarie alla sistemazione dell'ultimo tratto interessato, posto in prossimità dell'incrocio con la 439 dir».

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa

