Studenti diventano attori, al teatro Odeon 'Felici e Contenti'

Alla presenza delle Autorità Scolastiche e dell’Ass.re Canovai del Comune di Pontedera è andato in scena, Martedì 15 maggio 2018, presso il Teatro Odeon di Ponsacco (Pisa) , “Felici e Contenti” (tersto e regia di Franco Di Corcia jr)

Si conclude così il percorso intrapreso all’interno della Scuola Primaria de La Rotta “Arcobaleno della Pace”: un percorso quest’anno affidato all’esperienza teatrale e alla professionalità pedagogica di Franco Di Corcia jr.

Da molti anni (diciotto per l’esattezza) Franco Di Corcia Jr con i suoi Pensieri di Bo' e Teatro di Bo' è impegnato per “(…) educare al Teatro le nuove generazioni, non lasciarla in balia della TV e dei videogiochi, educarle all’amore per le arti sceniche, portare il Teatro nella Scuola e la Scuola a Teatro. Se il Teatro lo si fa, difficilmente non ce ne s’innamora!”

Il binomio Teatro e Scuola rappresenta un'opportunità pedagogica di altissimo valore.

Il #Teatro fatto in tenera età consente infatti lo sviluppo armonioso della personalità dei ragazzi. Permette loro di esprimere le proprie inclinazioni esperendo emozioni, in un percorso di scoperta di sé stessi e del proprio rapporto con l'Altro. Consente di aprirsi agli altri ed insegna l'empatia, la comprensione.

E' una scuola di umanità. Regala soddisfazioni che aiutano ad acquisire fiducia in sé stessi e rafforza l'autostima. Lavorare con gli altri offre l'opportunità di conoscerli e trascorrere del tempo coi compagni di classe in modo più rilassante e sereno. Con il Teatro e i suoi preziosi strumenti i ragazzi vengono condotti in un percorso di ricerca dentro di sé, volto a favorire una costruttiva gestione delle proprie emozioni, una maggiore consapevolezza del proprio modo di essere alla scoperta di forze preziose per sostenere e affrontare situazioni difficili, sentimenti contrastanti, emozioni forti e spiccare il volo con ali più sicure e resistenti.

Ringraziamo tutti i genitori e le maestre della Scuola Primaria – Bardi Lucia, Bardini Cinzia, Barsotti Sara, Caponi Monia, Caselli Caterina, Ceppodomo Marta, Consoloni Letizia, Di Donato Letizia, Lari Valentina, Lazzeretti Estella, Macchi Letizia, Mancusi Chiara, Melillo Rosa, Montagnani Sabrina, Scarlatti Catia - per averci permesso di lavorare con i Loro bambini.

E come dice un ‘piccolo attore’ all’inizio dello spettacolo “ Mi ricordo che un tempo esisteva solo un luogo dove vivere era divertente: e quel luogo erano le FIABE. Peccato che quando si diventa grandi ce lo dimentichiamo!”

“Questa è un’esperienza che ci cambierà la Vita” (Uno dei tanti Pensieri di Bo’)

Direttore Artistico

Franco Di Corcia Jr

Fonte: Teatro Di Bo’- Ufficio di Comunicazione

