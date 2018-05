Tau Calcio Altopascio, vittoria nel trofeo per i 110 anni dell'Inter

110 anni dell'Inter, i 2007 del Centro di formazione neroazzurro del Tau Calcio Altopascio vincono il torneo nazionale. È stata infatti la squadra amaranto, dopo aver battuto in finale il Cdf Sarnico sul campo dell'Accademia Internazionale Calcio, a salire sul gradino più alto del podio, in occasione del torneo organizzato dall'Fc Internazionale Milano per festeggiare le 110 candeline della società.

Il torneo era formato da due momenti: il primo, tenutosi nel fine settimana del 5 e 6 maggio, ha coinvolto le 24 squadre del circuito Inter Grassroots Program, mentre il secondo, in programma sabato 19 e domenica 20, ha riguardato i 15 centri di formazione nerazzurri italiani, che si sono sfidati tra di loro e con la vincitrice della prima fase della manifestazione, l'Asd F6 Salvatore Fresi.

Oltre all'Asd Tau Calcio Altopascio, i centri di formazione impegnati nella competizione, provienenti da tutta Italia, erano: Accademia Internazionale Calcio (Milano), Fcd Enotria 1908 (Milano), Csd Uesse Sarnico 1908 (Sarnico, Bergamo), Voluntas Montichiari Asd (Montichiari, Brescia), As Accademia Calcio Como (Como), Asd Accademia Pavese Sangenesio (Sant'Alessio con Vialone, Pavia), Ssd Varesina Sport Cv (Venegono Superiore, Varese), Fcd San Giuseppe Calcio (Piacenza), Us Reggio Calcio Asd (Reggio Emilia), Asd 1924 Suno Fcd (Suno, Novara), Asd Liventina (Motta di Livenza, Treviso), Donatello Calcio (Udine), Ss Romulea Asd (Roma), Asd Simba (Palmas Arborea, Oristano).

